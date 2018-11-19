ائتلاف المالكي:حقيبة الثقافة حسمت لشخص أخر من العصائب وباقي الوزارات تم الاتفاق عليها سياسيا

ائتلاف المالكي:حقيبة الثقافة حسمت لشخص أخر من العصائب وباقي الوزارات تم الاتفاق عليها سياسيا
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون بهاء الدين نور محمد، اليوم الاثنين، عن الاتفاقات السياسية حول المرشحين المتبقين في الكابينة الوزارية. وقال محمد في حديث صحفي له اليوم، إن ” الاتفاقات السياسية تمت على المرشحة صبا الطائي لوزارة التربية ووزارة العدل خالد شواني بدلا عن المرشحة السابقة اسماء سالم، ووزارة التخطيط اياد السامرائي،  وقصي السهل كمرش للتعليم العالي”، مبينا ان “الثقافة انحسمت لشخص اخر لكن ايضا من العصائب”.وأضاف ان “المحور اتفقوا على ترشيح هشام الدراجي لوزارة الدفاع”، لافتا الى ان “جماعة صالح المطلك واياد علاوي اتفقوا على ترشيح سليم الجبوري”.وأكد ان “المحور هو الكتلة الاكبر لاحتوائها على 53 نائب فأن مرشحهم سيمرر وهو هشام الدراجي”.اما بخصوص وزارة الداخلية فأكد قائلا “إنه سيتم طرح فالح الفياض على البرلمان ليتم التصويت عليه بدون اتفاقات سياسية، ولكون البناء الكتلة الاكبر فانه سيمرر الفياض”.واشار الى ان “هناك نوابا داخل تحالف الاصلاح سيصوتون لصالح الفياض لان الاصلاح ليست بالكتلة المتماسكة والنواب اليوم لهم آرائهم الشخصية ولا يقعون تحت سيطرة تحالفهم”.وتابع ان “يجب ان نؤكد على ان فالح الفياض هو مرشح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ولم يختار مرشح ثاني اخر”.

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