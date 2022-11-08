ائتلاف المالكي:حكومة السوداني ستكمل دورتها دون إجراء انتخابات مبكرة

ائتلاف المالكي:حكومة السوداني ستكمل دورتها دون إجراء انتخابات مبكرة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر عضو ائتلاف دولة القانون النائب محمد الصيهود، الثلاثاء، إجراء انتخابات مبكرة من عدمه يتوقف على نجاح حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.وقال الصيهود في تصريح صحفي، إن “الهدف من إجراء الانتخابات المبكرة هو تصحيح المسارات الخاطئة لذلك اذا نجحت حكومة السوداني في انجاز الكثير من الملفات فما هي الحاجة لإجراء انتخابات مبكرة”.واضاف، ان “الشعب العراق اذا لمس وجود انجازات واداء صحيح للحكومة فلن يطالب بإجراء الانتخابات المبكرة لذلك فإن اجراء الانتخابات مرهون بإرادة الشعب العراقي”.يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تعهد خلال برنامجه الحكومي المقدم الى مجلس النواب خلال جلسة منحه الثقة، باجراء انتخابات برلمانية وانتخابات مجالس المحافظات في تشرين الأول من العام المقبل،فيما عد مراقبون ان هذا الموعد سيتمدد دون لغاية إكمال الدورة

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *