ائتلاف المالكي:حكومة السوداني غير جادة بإخراج القوات الأمريكية من العراق

ائتلاف المالكي:حكومة السوداني غير جادة بإخراج القوات الأمريكية من العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، اليوم الأربعاء، مجلس النواب العراقي الى استجواب الحكومة العراقية بشأن انهاء التواجد الأمريكي في العراق. وقال المطلبي في تصريح صحفي، ان “مماطلة الخارجية العراقية وتهاونها في ملف انهاء التواجد الأمريكي يثير الشكوك لدى الشارع العراقي بعدم جديتها”، مشيراً انه “توجب على مجلس النواب ممارسة دوره الرقابي واستجواب للمختصين بشأن انهاء التواجد الأمريكي”. وتابع “بالرغم من إشارة بيان الحكومة العراقية بعد الاستهداف الأمريكي لمقرات الحشد الشعبي الا ان الخارجية العراقية واللجان المختصة لم تعلن عما توصلوا اليه بهذا الملف”، داعياً الى “الشدة في البيانات الرسمية وتكثيف حدة الخطاب وكذلك مكاشفة الشعب العراقي بين فترة وأخرى حول ما توصلت اليه اللجان المختصة”.  يذكر ان مجلس النواب العراقي هو من قرر اخراج الامريكان من البلاد عام 2020، بعد عدة انتهاكات للسيادة العراقية والتعامل الا أخلاقي من قبل الامريكان.

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