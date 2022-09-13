ائتلاف المالكي:حكومة الكاظمي ارتكبت خروقات دستورية ويجب محاسبتها

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النزاهة:إلقاء القبض على ضابط كمارك مطار بغداد الدولي لإخراجه بضاعة غير قانونية
حزب طالباني يدعو الصدر للمشاركة في الحكومة الإطارية التوافقية
أمريكا تدعو الدول الأوروبية لدعم الإصلاح الاقتصادي في العراق
مصدر سياسي:الصدر لاقيمة له بعد إتفاق القوى السياسية على تشكيل الحكومة المقبلة
تحالف الفتح يطالب حكومة الكاظمي بالتوجه إلى المحاكم الدولية للمطالبة بحصته من المياه
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أمريكا تدعو الدول الأوروبية لدعم الإصلاح الاقتصادي في العراق
تحالف الفتح يطالب حكومة الكاظمي بالتوجه إلى المحاكم الدولية للمطالبة بحصته من المياه
وزير النفط يؤكد على التزام العراق بتصدير كامل حصته المقررة بموجب اتفاق أوبك
محافظة بغداد تعلن عن إنشاء (4) مناطق صناعية في العاصمة
الموارد المائية :ضعف الحكومة وراء الجفاف الذي حصل في العراق
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