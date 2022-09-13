ائتلاف المالكي:حكومة الكاظمي ارتكبت خروقات دستورية ويجب محاسبتها

ائتلاف المالكي:حكومة الكاظمي ارتكبت خروقات دستورية ويجب محاسبتها
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي، الثلاثاء،ان الحكومة تخطت كل الأطر الدستورية خلال فترة تغييب البرلمان، لافتا الى ان مجلس النواب ستخذ اجراءاته مع الحكومة في الكثير من الملفات.وقال الزيادي في حديث صحفي، ان “الحكومة الحالية تخطت كل الأطر الدستورية والقوانين النافذة خصوصا انها قد تصرفت وكأنها حكومة كاملة الصلاحيات وعملت على اجراء الكثير من الاتفاقيات مع عدد من الدول خارج الأطر الدستورية ومن دون موافقة مجلس النواب”.وأضاف ان “حكومة الكاظمي علبها الكثير من العلامات بشأن ملفات تتعلق بالتعيينات والتنقلات بين الوزارات وملفات أخرى تتعلق بالمدراء العامين والوزراء، وكثير من حالات الفساد التي يروم البرلمان فتحها في المرحلة المقبلة”.وبين ان “مجلس النواب سيأخذ على عاتقه فتح الكثير من الملفات المذكورة، خصوصا ان الفترة الماضية شهدت غياب واضح للعمل الرقابي والبرلماني بسبب الاحداث التي حصلت في المنطقة الخضراء، وبالتالي فأن البرلمان سيأخذ دوره مع الحكومة إزاء ماقامت به خلال فترة تغييب مجلس النواب”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *