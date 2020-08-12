ائتلاف المالكي:حكومة الكاظمي خاضعة لضغوطات الكتل السياسية

ائتلاف المالكي:حكومة الكاظمي خاضعة لضغوطات الكتل السياسية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد ائتلاف دولة القانون , الأربعاء , ان عمل حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد مضي مئة يوم مازالت تخطو بخطوات بطيئة لاتتلائم والوضع الحالي , مبينة ان الكاظمي وحكومته غير متحررين من ضغوطات الكتل السياسية .وقالت النائبة عن الائتلاف عالية نصيف في تصريح صحفي،, إنه “اذا اردنا تقييم عمل حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال الـ100 يوم الماضية فاننا نؤشر على انها مازالت تخطوة بخطوات بطيئة لاتتلائم مع الظرف الراهن ولحد الان يتوجد أي رؤية واضحة وملموسة بإصلاح النظام المالي وللخروج من الازمة سوى توجهها للاقتراض الداخلي لحل مسالة رواتب الموظفين وهذا اجراء وليس حل”.وأضافت ان “حكومة الكاظمي مازالت مسلوبة الإرادة وغير متحررة من ضغوطات الكتل السياسية وعبيها ان تجرد من تلك الضغوطات بأسرع مايمكن والا فان مصيرها الفشل”.وأشارت الى ان “الخطوة الوحيدة اذا ما اردنا تقيميها إيجابيا انها تحركت على تحديد موعد لاجراء الانتخابات ” . 

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