ائتلاف المالكي:حكومة الكاظمي عنوان الفشل والخراب

ائتلاف المالكي:حكومة الكاظمي عنوان الفشل والخراب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود ، اليوم الثلاثاء ، سياسة حكومة مصطفى الكاظمي ، وفيما أعتبر انها أرجعت العراق 20 سنة إلى الوراء، أشار إلى تقصيرها في مختلف الملفات على رأسها الأمني.وقال الصيهود في حديث صحفي، إن “الحكومة الحالية تقصيرها واضح في جميع الملفات وخاصة الامنية”، مبيناً أن “الدعم المقدم للاجهزة الامنية مخجل جداً ولا يتناسب ابدا مع حجم التحديات الكبيرة والخطيرة التي تواجه البلاد”.وأضاف، أن “الكتل السياسية تتحمل حالياً مسؤولية كبيرة للإسراع في تشكيل حكومة وطنية قوية تستطيع فرض هيمنتها وسيطرتها على جميع الاراضي العراقية بدون وجود أي محتل، ودعم الاجهزة الامنية ”.وختم الصيهود قوله، أن “حكومة مصطفى الكاظمي الحالية فشلت فشلا ذريعا بمختلف الملفات، وقامت بإرجاع العراق في جميع المجالات وخاصة الامنية الى اكثر من 20 سنة الى الوراء”.

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