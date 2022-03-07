ائتلاف المالكي:حكومة الكاظمي فاشلة وفاسدة

ائتلاف المالكي:حكومة الكاظمي فاشلة وفاسدة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، الاثنين، حكومة تصريف الاعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي بأنها “أزمة” وقعت على الشعب العراقي، فيما أشار إلى أنها لن تستطع تقديم اي حلول او معالجات لازمة أسعار المواد الغذائية .وقال اللامي في حديث صحفي، إن “رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي ومن أتى به ومن معه في الحكومة الحالية هم من خلقوا أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بإصرارهم على رفع سعر صرف الدولار”.وأضاف، أن ” أسعار النفط الموضوعة في الموازنة مبنية على أساس 45 دولار لبرميل النفط الواحد، اما في الوقت الحالي فان أسعار النفط العالمية تتعدى السعر السابق بثلاثة اضعاف وهذا يدل على وجود فائض مالي كبير جدا”، متسائلا أين ذهب هذا الفائض المالي؟”.وتابع اللامي، أن “الدستور العراقي فيه عدة مواد تتيح للكاظمي رفع المخصصات المالية تجاه المواطن العراقي في حالة وجود أزمة تقع على البلاد”.وشدد القيادي في ائتلاف دولة القانون على “ضرورة إيجاد حلول ومعالجات سريعة تنقذ الشارع العراقي من الأزمة الاقتصادية الخانقة “.

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