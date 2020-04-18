ائتلاف المالكي:حكومة الكاظمي ما زالت في دور ” اليرقة”

ائتلاف المالكي:حكومة الكاظمي ما زالت في دور ” اليرقة”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق – اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الغانمي، السبت، أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لا يزال في إطار مباحثاته من أجل عرض كابينته الوزارية أمام رؤساء الكتل المؤيدة لتشكيل الحكومة، مرجحا تقديم الكاظمي كابينته أمام مجلس النواب نهاية الشهر الجاري للتصويت عليها.وقال الغانمي في تصريح صحفي، إن “الكاظمي قد يقدم كابينته الوزارية نهاية الشهر الجاري أمام رؤساء الكتل السياسية ومن ثم يصار إلى دعوة البرلمان لعقد جلسة التصويت على حكومة”.وأضاف ان “اللجان المعنية داخل الكتل السياسية ستقدم ثلاثة مرشحين لاختيار أحدهم من قبل رئيس الوزراء المكلف لشغل المنصب الوزاري ”.واشار الغانمي الى ان “الرؤية النهائية بشان اختيار اسماء الوزارية الجديدة لم تتضح لغاية الان”، مبينا أن “الكاظمي سيدعو ابداية الشهر المقبل مجلس النواب إلى عقد جلسة البرلمان للتصويت على كابينته الوزارية”. 

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