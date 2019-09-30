ائتلاف المالكي:حكومة كردستان لاتحترم الحكومة الاتحادية ويجب عدم شمولها بموازنة 2020

ائتلاف المالكي:حكومة كردستان لاتحترم الحكومة الاتحادية ويجب عدم شمولها بموازنة 2020
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- طرح ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه نوري المالكي، الاثنين، ورقة ضغط على إقليم كردستان من أجل تسليم نفطه لبغداد.وأكد النائب عن الائتلاف، منصور البعيجي، في بيان ، إن “حكومة اقليم كردستان لن تسلم وارداتها الى الحكومة الاتحادية سواء كانت النفط او المنافذ الحدودية وهذا الامر ليس وليد هذه العام وانما حكومة كردستان منذ سقوط النظام البائد والى الان تماطل بتسليم واردتها وتتسلم حصتها كاملة من الموازنة الاتحادية طيلة الفترة السابقة”.وأشار إلى، أن “الحكومات السابقة التي تعاقبت عقب سقوط النظام لم تستطيع الضغط على حكومة الاقليم من اجل ان يسلم واردته للحكومة الاتحادية بل على العكس يتم تسليم حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية على حساب محافظات الوسط والجنوب”.وقال البعيجي، إن “حكومة اقليم كردستان ومع ارسال الموازنة الاتحادية الى مجلس النواب تعمل على رفع سقف مطالبها من خلال ارسال وفودها الى الحكومة الاتحادية تحت ذريعة تسليم وارداتها النفطية وفي النهاية لايسلمون برميل واحد من النفط وهذا الامر لن نسمح بتكراره مطلقا لاننا غير مستعدين ان نسلم ثروات محافظاتنا الى حكومة الاقليم”.وأضاف، أن “حكومة اقليم كردستان تتعامل مع الحكومة الاتحادية وكأنها حكومة بلد اخر وليس جزء من العراق تابع للحكومة الاتحادية حالها حال المحافظات الاخرى الغير منتظمة بأقليم لذلك هذا الامر لايمكن ان يستمر على ماهو عليه وان افضل حل لانهاء هذا الاشكال هو الغاء موازنة اقليم كردستان وليصدر نفطه ومنافذه الحدودية ويتصرف بامولها الى محافظاته بعيدا عن ثروات محافظات الوسط والجنوب”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *