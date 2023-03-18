ائتلاف المالكي:حكومتنا الإطارية مستمرة بأنفاس الزهراء إلى سنة 2025

ائتلاف المالكي:حكومتنا الإطارية مستمرة بأنفاس الزهراء إلى سنة 2025
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أستبعد ائتلاف دولة القانون، اليوم السبت، اجراء انتخابات مجلس النواب خلال العام الحالي، وفيما اكد أن قانون الموازنة سيبقي على الحكومة لغاية 2025، عد الموازنة الحالية “استهلاكية”.وقال القيادي بالائتلاف، جاسم محمد جعفر في حديث  صحفي، إن “الحكومة الحالية ستبقى لغاية اكمال دورتها الحكومية والاستمرار بدفة الحكم لغاية 2025 بانفاس الزهراء وصاحب الزمان”.وأضاف، أن “استمرار الحكومة الحالية ظهر جلياً من خلال قانون الموازنة المالية للأعوام الثلاثة المقبلة”، مؤكداً “عدم وجود انتخابات برلمانية مبكرة في العام الحالي”.وأوضح القيادي بائتلاف المالكي، أن “انتخابات مجالس المحافظات قائمة وسيتم إنجازها سواء في شهر تشرين الأول من العام الحالي أو العام المقبل”.أما بشان ارقام الموازنة الثلاثية، أوضح جعفر، أن “الموازنة الحالية وبعجز يصل لأكثر من 63 تريليون دينار فهي تمثل صعوبة على الحكومة”، لافتا الى أن “موازنة العام الحالي استهلاكية أكثر مما هي واقعية، لاسيما مع غياب القطاع الخاص وحركة السوق والبناء في البلد”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *