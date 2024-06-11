ائتلاف المالكي:حل عقدة تشكيل حكومة ديالى بأحترام الاستحقاقات السياسية

ائتلاف المالكي:حل عقدة تشكيل حكومة ديالى بأحترام الاستحقاقات السياسية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في ائتلاف دولة القانون عصام شاكر ،الثلاثاء،ان” حل العقدة السياسية في ديالى ليست صعبة والحلول تعتمد 3 مسارات محددة تبدا من المضي في دعم مرشح ائتلاف دولة القانون لمنصب المحافظ باعتباره استحقاق اقره الاطار التنسيقي بكل قواه والانفتاح على القوى السنية في تحديد خياراتها من ناحية تحديد اسم المرشح لرئاسة المجلس والاتفاق على تشكيل حكومة مشاركة وطنية”.واضاف في حديث صحفي، ان” اي محاولة للقفز فوق الاستحقاقات السياسية خطأ فادح لافتا الى ان” ائتلافه يرحب بالتوافقات التي تفضي الى تسريع وتيرة تشكيل حكومة ديالى لكن على ان يكون استحقاق ائتلافه موجود وهذا امر لاتراجع عنه”.واشار الى ان” ائتلاف دولة القانون في لقاءات مباشرة مع كل القوى السياسية وهي يسعى الى جمع الفرقاء من اجل تشكيل الحكومة المحلية”.يذكر ان قوى الاطار التنسيقي اتفقت على منح منصب محافظ ديالى لائتلاف دولة القانون ورغم تقديمه 4 مرشحين الا ان ايا منهم لم يحصل على الاغلبية حتى الان”.

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