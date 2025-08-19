ائتلاف المالكي:حل هيئة “المسائلة والعدالة”بيد الإمام خامنئي حصراً

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، الثلاثاء، عدم وجود أي اتفاق سياسي بين كتل وأحزاب ائتلاف إدارة الدولة على حل هيئة المساءلة والعدالة، مشيرا إلى أن حل هذه الهيئة بيد الإمام خامنئي حصرا ويرفض حلها نهائيا.وقال عضو الائتلاف  الولائي حسين المالكي ،إن “هيئة المساءلة والعدالة عمرها القانوني بإنجاز أعمالها وكتابة تقريرها، وليس الجهات السياسية من تحدد عمرها. وعندما سأل رئيس الوزراء رئيس الهيئة، أجابه رئيس الهيئة ليس لك ولاية عليها. ومن ثم، فإن المساءلة والعدالة لن ترد هذه الجملة في ورقة الاتفاق السياسي قطعًا، والوعود التي قطعتها بعض الكتل في ائتلاف إدارة الدولة هي المسؤولة عنها”.وأضاف المالكي أننا “نكرر أن حل هذه الهيئة بيد الإمام خامنئي حصراً وهو يرفض حلها نهائيا، وشدد أننا “لا نقبل أي اتفاقات وتفاهمات بخصوص حل الهيئة، ولن يعود حزب البعث بغطاء أو آخر مهما حُرّفت الأسماء وتعددت الجهات. كما يجب الحذر من المساس بهذه الهيئة تحت أي حجة كانت من أي طرف سياسي كان لأنها قي خدمة مشروع المقاومة الإسلامية”.

