ائتلاف المالكي:حماية فائق زيدان أصبحت مُلزمة علينا بعد توجيه خامئني

ائتلاف المالكي:حماية فائق زيدان أصبحت مُلزمة علينا بعد توجيه خامئني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو ائتلاف دولة القانون فاضل الازيرجاوي، الأربعاء، عن إصدر توجيه من خامئني بحماية رئيس السلطة القضائية فائق زيدان، واضاف، ان حماية فائق زيدان أصبحت من مسؤولية هيئة  الحشد الشعبي ، واشار الازيرجاوي إلى أن الإمارات  تقوم بإدارة غرفة عمليات بمشاركة الكاظمي من اجل إيصال البلد الى مرحلة الفوضى.وقال الازيرجاوي في تصريح صحفي، ان بعد اتصال مدير مكتب خامئني بالمالكي اليوم حول حماية فائق زيدان من قبل الحشد الشعبي الاطاري ضد الممارسات اللا مسؤولة من التيار الصدري ، لافتا الى ان “العراق يتعرض لمشروع خطير يهدف الى هدم الدولة بالكامل”.وبين الازيرجاوي ان “انتهاك القضاء والسلطة التشريعية يعد امراً خطيرا لايمكن السكوت عنه، حيث كان للاكراد الدور الأبرز في إبقاء الوضع على ماهو عليه وجر البلد الى هذه النتائج حيث نفذوا خطة الكيان الصهيوني لايصال الأمور الى هذا المنحى”.

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