ائتلاف المالكي:خامنئي يرفض حل هيئة اجتثاث البعث

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو ائتلاف دولة القانون علي الموسوي، أن إجراءات المساءلة والعدالة قانونية ولا تحمل طابعاً سياسياً!!!، مشدداً على عدم وجود انقسامات داخل القوى الشيعية.وقال الموسوي في حديث متلفز، إن “إجراءات المساءلة والعدالة قانونية وليست سياسية!!!، وعدد الأسماء المستبعدة كان مفاجئاً”، مبيناً أن “هذه الإجراءات لا تخل بالتوازن السياسي”.وأضاف، أن “حل هيئة المساءلة والعدالة سيعيد البلاد إلى الفوضى وهو أمر مرفوض من قبل الإمام خامنئي”، مؤكداً أن “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يؤمن بالديمقراطية!! ويمنح النواب مطلق الحرية!!، ولا يمتلك أي صراع مع رئيس الوزراء!!”.وأشار الموسوي إلى أن “التشظي داخل القوى السياسية موجود، لكنه لا يشمل البيت الشيعي الذي ما يزال متماسكاً في مواقفه الأساسية”.

