ائتلاف المالكي:خدمة المصالح الصينية واجب شرعي شيعي إطاري

ائتلاف المالكي:خدمة المصالح الصينية واجب شرعي شيعي إطاري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، اليوم السبت، الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي بتسويف الاتفاقية مع الصين وطريق الحرير.وقال سعد المطلبي في تصريح  صحفي ، إن “مصلحة العراق تتطلب التقاء طريق الحرير بطريق التنمية داخل العراق ليكون نقطة انطلاق الى اوروبا ، مشيرا الى ان طريق الحرير وطريق التنمية بالنسبة للعراق مهمان لكونهما يشكلان نقطة انطلاق عبر البحر المتوسط”.ودعا الحكومة الى “ضرورة العمل على ربط الطريقين من داخل العراق وعدم الاقتصار على طريق التنمية”.واضاف ان ” اتفاقية مبادرة الحزام والطريق التي وقعت في زمن الحكومات المتعاقبة ، كانت مقدمة لربط العراق بمبادرة طريق الحرير الصيني لضمان المشاريع الاستراتيجية والاقتصادية للعراق ، لذلك يتوجب تفعيل الاتفاقية من جديد والتي سوفتها حكومة الكاظمي”.وكان رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي  ، طالب الحكومة بالإسراع بتنفيذ اتفاقية الحزام والطريق الصينية ، فيما كشف عن جمع 60 توقيعا نيابيا لتفعيل الاتفاقية الصينية

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