ائتلاف المالكي:خلافات بين أقطاب التحالف الثلاثي

ائتلاف المالكي:خلافات بين أقطاب التحالف الثلاثي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي جدعان، الثلاثاء، بان التحالف الثلاثي شبه مجمد بالوقت الراهن.وقال جدعان في حديث صحفي،ان” كل المؤشرات تدلل بان التحالف الثلاثي شبه مجمد بالوقت الراهن خاصة مع عدم نجاحه في تمرير مرشح البارزاني لمنصب رئيس الجمهورية رغم تعدد المحاولات” واضاف جدعان،ان” الخلافات موجودة بين اقطاب التحالف الثلاثي بعضها معروف والبعض الاخر لايزال بين الاروقة مؤكدا بان اقطاب التحالف ادركت الخطا الاكبر في المضي بملف تشكيل الحكومة دون وجود الاطار التنسيقي الذي يمثل قوى وتيارات مهمة في العملية السياسية العراقية”.واشار الى ان” تفكك التحالف الثلاثي لم يعد تكنهات بل حقيقة ستعلن ربما بعد فترة وجيزة خاصة وان الخلافات موجودة بين اقطابه الرئيسية”.وكان التحالف الثلاثي اخفق في تمرير مرشح البارزاني لمنصب رئيس الجمهورية رغم محاولاته المتكررة”.

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