ائتلاف المالكي:دون توافق سياسي البلد نحو المجهول

ائتلاف المالكي:دون توافق سياسي البلد نحو المجهول
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود, الأربعاء, القوى السياسية وقادتها الى التفاهم لكون الوضع اصبح خطير للغاية, مشيرا الى وجود تاثيرات دولية وإقليمية بالمساهمة في حلحلة الازمة السياسية وان الأيام المقبلة يمكن ان تحدث تقاربا.وقال الصيهود في تصريح صحفي، إن “العناد السياسي لا يفضي الى أي حل ولا توجد طريقة غير طريقة واحدة تتمثل بتوافق القوى السياسية وفق الأعراف الدستورية وهي تسمية الرئاسات عبر المكونات الثلاث الرئيسية وان السنة قد حسموا امرهم ويبقى الشيعة والكرد ولابد من التوافق والخروج من الازمة والانغلاق السياسي”.وأضاف ان “إطالة الانغلاق السياسي سيتيح فرص اكثر لجهات للاستفادة منه وفي مقدمتها حكومة تصريف الاعمال ولذلك يتطلب من القوى السياسية الإسراع في تشكيل الحكومة من خلال توافق الكرد فيما بينهم والشيعة ممثلين بالاطار والتيار”.وأشار الصيهود الى أن “الوضع اصبح خطير للغاية والا فان البلد سيمضي للمجهول وبالتالي فان الجميع سيتحمل كل ما يحدث”، لافتا الى “وجود تأثيرات دولية وإقليمية بالمساهمة في حلحلة الازمة السياسية وان الأيام المقبلة يمكن ان تحدث تقاربا وانفراج”.

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