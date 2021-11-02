ائتلاف المالكي:دون توحيد الأحزاب الشيعية تحت كتلة واحدة لن تتشكل الحكومة القادمة

ائتلاف المالكي:دون توحيد الأحزاب الشيعية تحت كتلة واحدة لن تتشكل الحكومة القادمة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- فسر ائتلاف دولة القانون بزعام نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باحتمالين ابرزهم أخذ زمام مبادرة تشكيل الحكومة.وقال في الائتلاف سعد المطلبي في حديث صحفي، أن “تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، توحي باحتمالين، فهو من جانب يريد أخذ زمام مبادرة تشكيل الحكومة، ومن جهة أخرى رمى بالأمر على الجبهة الأخرى، لكن القضية في حقيقتها لا تحل دون اتفاق البيت الشيعي بأكمله وعودته للعمل بشكل موحد”.واشار الى أن “اتفاق الكتل الشيعية وتوحيدها بكتلة واحدة، هو الحل الذي تنتظره الكتل السنية والكردية، لأنها تعرف جيدا أن التورط مع جبهة واحدة وترك الأخرى، ستكون له نتائج وخيمة بالمستقبل”، مبينا أن “العودة الى التحالف الوطني أو الشيعي الأكبر، هو الحل الوحيد الذي سيؤدي الى تشكيل حكومة اغلبية، وهو أمر ايجابي”.

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