ائتلاف المالكي:رئاسة البرلمان ستنحصر بين (المشهداني والعيساوي)

ائتلاف المالكي:رئاسة البرلمان ستنحصر بين (المشهداني والعيساوي)
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، الأربعاء، ان حسم ملف انتخاب رئيس مجلس النواب اصبح امام قضيتين لا ثالث لهما.وقال جعفر في تصريح  صحفي، ان “القوى السياسية بانتظار ما ستقرره المحكمة الاتحادية بشأن الغاء جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب من عدمها”.وأضاف انه “في حال تم الغاء جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب الماضية فانه سيصار الى فتح باب الترشيح من جديد وان تحالف تقدم سيطرح مرشح بديل عن مرشحه شعلان الكريم الذي اصبح من الماضي وامام موقف لا يحسد عليه، كون عضويته مهددة بالسقوط وذلك لوجود ادلة دامغة لا تقبل الشك بشان تمجيده بحزب البعث المحظور”. وأشار جعفر الى، ان “التنافس سيكون محصورا بين مرشح السيادة النائب سالم العيساوي ومرشح تحالف عزم النائب محمود المشهداني”.ولفت عضو ائتلاف دولة القانون، الى ان “المحكمة الاتحادية العليا سوف تبت بالدعوى بمدة لا تتجاوز الثلاثة أيام المقبلة”. وتصاعدت الخلافات بين القوى السياسية السُنية حول منصب رئيس مجلس النواب، بعد تقديمهم اكثر من مرشح، ما دفع بعض الجهات السياسية لدفع أموال طائلة مقابل شراء أصوات بعض النواب، بحسب مصادر.

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