ائتلاف المالكي:رئاسة الحكومة المقبلة انحصرت بين المالكي والسوداني

ائتلاف المالكي:رئاسة الحكومة المقبلة انحصرت بين المالكي والسوداني
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الاثنين، أن الإطار التنسيقي اعتمد خطتين (أ) و(ب) لتحديد مرشح رئاسة الوزراء المقبل.وقال جعفر في حديث صحفي، إن “الخطة (أ) تركز على حسم المنافسة بين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس كتلة الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني، بوصفهما أبرز المرشحين للمنصب”.وأضاف أن “الإطار التنسيقي سيظل ملتزماً بهذه الخطة ما لم تصل المفاوضات بين المرشحين إلى طريق مسدود”.وأشار إلى أنه “وفي حال تعذّر التوافق بين المالكي والسوداني، سينتقل الإطار إلى الخطة (ب) التي تتضمن قائمة أوسع من الأسماء، من بينهم رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، وعلي الشكري، وأسعد العيداني، إلى جانب مرشحين آخرين محتملين”.ولفت جعفر إلى أن “الإطار التنسيقي شكّل لجنة مكونة من ثلاثة قياديين مهمتهم تقديم شخصية أو أكثر لشغل منصب رئيس الوزراء، على أن يُصار لاحقاً إلى التصويت على المرشح المختار من قبل قادة الإطار، إما بالتوافق أو بالأغلبية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *