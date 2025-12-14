ائتلاف المالكي:رئيس الحكومة المقبلة “زعيم إطاري”

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، النائب السابق جاسم محمد جعفر، اليوم الأحد، وجود توجهين داخل الإطار التنسيقي فيما يتعلق بتسمية رئيس الحكومة المقبلة.وقال جعفر، في تصريح  صحفي، إن “قادة الإطار التنسيقي يحرصون على التوصل إلى اتفاق توافقي يحظى بقبول جميع الأطراف بشأن شخصية رئيس الوزراء المقبل”، لافتا إلى أن “الحوارات الجارية تسودها أجواء هادئة، دون وجود أي توترات أو خلافات بين القوى السياسية المنضوية في الإطار”.وأوضح أن “النقاشات داخل الإطار أفرزت خطين أساسيين؛ الأول يدعو إلى اختيار رئيس حكومة من بين زعامات الإطار التنسيقي، يمتلك القدرة على إدارة الدولة بكفاءة واستقلالية، فيما يذهب الخط الثاني إلى ترشيح شخصية يتوافق عليها الإطار، شريطة التزامها بتوجيهات الإطار التنسيقي”.ورجّح جعفر الإعلان عن الشخصية المتفق عليها في منتصف الشهر المقبل.

