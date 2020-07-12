ائتلاف المالكي:سبب عدم صرف الأموال إلى وزارة الصحة هو التخوف من ذهابها إلى جيوب التيار الصدري

ائتلاف المالكي:سبب عدم صرف الأموال إلى وزارة الصحة هو التخوف من ذهابها إلى جيوب التيار الصدري
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، اليوم الاحد، عن سبب عدم صرف وزارة المالية، الاموال المخصصة لوزارة الصحة لمواجهة وباء فيروس كورونا، رغم تصويت مجلس الوزراء على ذلك.وقال الركابي،في حديث صحفي:، إنه “عندما يؤخذ قرار من مجلس الوزراء، لا تكون هناك حجة لأي وزير بعدم تنفيذ القرار، حتى لو كانت لديه تحفظات سياسية أو غيرها، لكن وزارة المالية، لها طريقة خاصة في قضية صرف هذه الأموال”.وبين أن “الأموال متوفرة، ومجلس الوزراء لا يوافق على صرف أي مبلغ دون التأكد من وجود سيولة نقدية في وزارة المالية، لكن سبب تأخير الصرف هو فني، ويجب أن يكون حوار بين المالية والصحة لصرف تلك الأموال”.ويوم الخميس الماضي ، كشف وزير الصحة، حسن التميمي، عن حجم الاموال التي تسلمتها الوزارة لمواجهة فيروس كورونا فيما اعلن عن مفاجأة بهذا الصدد.وقال التميمي في تصريح : إنه “في 10 اذار 2020 شكلت في وزارة الصحة لجنة خبراء طلبت 360 مليار دينار لمواجهة كورونا ولفترة لا تزيد عن 6 اشهر”، مبينا أن “المبلغ الوحيد الذي استلمته الوزارة في مواجهة كورونا هو 43 مليار دينار فقط و 6 مليون دينار من التبرعات وليس من الدولة وهذا الامر حدث في 22 اذار الماضي”.واضاف أن “الوزارة لم تستلم دينارا واحدا منذ استلامي وزارة الصحة لمواجهة كورونا ولغاية الان”.وتابع التميمي أن “العراق اول دولة بعد الصين وإيران طبقت البروتوكول العلاجي، وهناك تعاون مع وزارة الصحة المصرية لمناقشة البروتوكولات العلاجية والتعاون العلاجي”.وبشأن ما حدث في ذي قار قال التميمي، إن “ما حدث في ذي قار كان نتيجة سوء الإدارة وايضاً التعامل من قبل المواطنين”.واوضح أنه “للأسف كل مرافق مع مريض بمستشفى الحسين في الناصرية إراد ان يخزن 5 قناني اوكسجين لمريضه ما أحدث ازمة كبيرة “.وبين أنه “لا يتوقع نهاية ازمة كورونا في العراق قريباً وان الوزارة تخطط لفرض الحظر المناطقي في المناطق الموبوءة لاحتواء الازمة”.ولفت التميمي إلى أن “الوزارة مستنفرة لكن ضمن الإمكانيات المحدودة”، مبينا أن “محافظات كركوك والانبار وصلاح الدين لا يوجد فيها اي نقص بالاوكسجين ولديها الاكتفاء الذاتي”.وبين أن “العراق يستورد حاليا مع الانتاج غاز الاوكسجين ولديه ما يكفي ، وازمة كورونا ضاعفت حاجته من الاوكسجين لعشرات الاضعاف ما احدث ازمة”.

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