ائتلاف المالكي:ستفتح مجاري الإنسداد السياسي قريباً

ائتلاف المالكي:ستفتح مجاري الإنسداد السياسي قريباً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر مخيف، ان تقاربا سياسيا سيحصل بعد عطلة عيد الفطر المبارك لحل الانسداد السياسي في العراق.وقال مخيف في حديث  صحفي، ان”التقارب المنتظر سيفضي الى ايجاد مرشحا توافقيا للمناصب التي تشكل ازمات، وان هذا التقارب جاء نتيجة للوساطات السياسية”.وتابع ان”هنالك ضغوطا في الاونة الاخيرة على الكتل والاطراف السياسية، فضلا عن هذه الضغوط قد تكون الحافز الذي يعجل بتشكيل الحكومة وحل الازمة”.

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