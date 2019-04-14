ائتلاف المالكي:سندافع عن إيران وحرسها الثوري حتى الموت

ائتلاف المالكي:سندافع عن إيران وحرسها الثوري حتى الموت
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعتبر النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود، اليوم الاحد، ان الحشد الشعبي وحزب الله لبنان والحرس الثوري الإيراني، “شوكة” بعين المشروع الصيوأمريكي، حسب وصفه.وقال الصيهود في حديث صحفي، إن “الحشد الشعبي وحزب الله لبنان والحرس الثوري الإيراني في خندق واحد وهو (المقاومة) والشوكة بعين المشروع الصهيوامريكي في المنطقة”.وأضاف ان “الحشد الشعبي وحزب الله اللبناني والحرس الثوري هم آمل الأمة ومشروع استقرار للمنطقة وسندافع عنهم حتى الموت”.وتابع ان “الدعوات التي تصدر من هنا وهناك لحل الحشد الشعبي وإدراج الحرس الثوري الإيراني ومزيدا من العقوبات على حزب الله لبنان ووضعها في خانة المنظمات ارهابية ما هي الا لخدمة الكيان الصهيوني”.يشار الى إن امريكا اصدرت بيانا فرديا مخالفا للقوانين الدولية قالت فيه ان الحرس الثوري الإيراني وذراعه (فيلق القدس) يعملان من خلال حزب الله على زعزعة الاستقرار في المنطقة، وإن العقوبات الجديدة ستؤدّي إلى خنق الحزب، وستكون ضربة للحرس الثوري الإيراني.

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