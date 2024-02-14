ائتلاف المالكي:سنشهد قريبا خروج القوات الأمريكية من العراق بمباركة الإمام خامئني

ائتلاف المالكي:سنشهد قريبا خروج القوات الأمريكية من العراق بمباركة الإمام خامئني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد صيهود السوداني، الأربعاء، ان الفترة القليلة المقبلة ستشهد خروج القوات الامريكية من الأراضي العراقية بمباركة غلإمام خامئني.وقال السوداني في حديث صحفي، ان “هناك جدية من الحكومة بالمضي باتجاه انهاء مهمة التحالف الدولي من العراق بصورة كاملة تنفيذا لأمر إمامنا خامئني”.وأضاف ان ” الحشد الشعبي والحرس الثوري يتمتعات بكامل الجاهزية لمواجهة أي خطر قد يتعرض له العراق، وبالتالي لايوجد أي مبرر يدفع نحو بقاء القوات الامريكية داخل العراق”.

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