ائتلاف المالكي:سنطرح أسم المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة!

ائتلاف المالكي:سنطرح أسم المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو ائتلاف دولة القانون غازي العبودي، السبت، إن زعيم ائتلافه نوري المالكي هو “الأعلى شعبية” في الشارع العراقي، وإن الائتلاف سيرشحه لمنصب رئيس الوزراء، في حين اعتبر اتفاق البيت الشيعي قبيل جلسة البرلمان الأولى “أمراً مؤكداً”.وذكر العبودي في حديث صحفي، أن “المباحثات السياسية مستمرة، وإن المؤكد في الأمر بقاء الكتلة الأكبر في داخل البيت الشيعي”.ولفت العبودي، أن “الاتفاق السياسي الجديد سوف يستثني جميع الآراء والمواقف السابقة، وبعد المباحثات مع الصدر يتم الخروج بصيغة معينة”.وأضاف، أن “الاجتماعات لم تتطرق إلى طرح اسم لتولي مهام رئاسة الوزراء بعد”، متابعاً أن “المالكي هو الأعلى شعبية في الشارع العراقي، وأن دولة القانون سيرشحه لتولي المنصب”. 

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