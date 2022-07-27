ائتلاف المالكي:سنلغي جميع الإتفاقيات والتعيينات التي أصدرها الكاظمي

ائتلاف المالكي:سنلغي جميع الإتفاقيات والتعيينات التي أصدرها الكاظمي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف المالكي الإيراني الأصل سعد المطلبي , الأربعاء , ان جميع أوامر الكاظمي بشان التعينات والمعاهدات والاتفاقيات التي أصدرها وابرمها خلال مدة حكومة تصريف الاعمال باطلة.وقال المطلبي في تصريح صحفي , ان ” رئيس حكومة تصريف الاعمال اصدر عدة أوامر بتعينات الدرجات الخاصة واجراء تغييرات في الأجهزة الأمنية والإدارية , فضلا عن عقد اتفاقيات ومعاهدات مع عدة دول خلال مدة حكومة تصريف الاعمال ” , مؤكدا ان ” جميع تلك الأوامر باطلة قانونيا بحسب قرار المحكمة الاتحادية الخاص بتحديد ضوابط عمل حكومة تصريف الاعمال ” .وأضاف ان “الحكومة المقبلة ستعمل على الغاء جميع الأوامر التي أصدرها الكاظمي خلال عمل حكومة تصريف الاعمال لكونها باطلة وغير قانونية ودستورية”، مشيرا الى ان “الحكومة المقبلة ستغير كافة القيادات الأمنية والإدارية”.يأتي هذا في وقت كشف فيه مصادر مطلعة، عن قيام رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي بتعيين مدير مكتبه رائد جوحي رئيسا لجهاز المخابرات العراقي وذلك في مخالفة قانونية ودستورية جديدة. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *