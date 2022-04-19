ائتلاف المالكي:سيكون اجتماع بين التيار والإطار بعد عيد الفطر المبارك

ائتلاف المالكي:سيكون اجتماع بين التيار والإطار بعد عيد الفطر المبارك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، الثلاثاء، عقد اجتماع بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري بعد عيد الفطر.وقال الركابي في حديث لـ/موازين نيوز/، إن “بيان الإطار أمس كان بهذا الخصوص واعتقد أن المهلة التي منحها السيد مقتدى الصدر للإطار قد تكون هي العائق للقاء بين الإطار والتيار، ولكن من المتوقع هكذا لقاء بعد عيد الفطر”.وأضاف، أن “مبادرة الإطار التنسيقي يوم أمس ستكون مهمة جداً للانفراج السياسي، ونحن نتأمل كثيراً من قبول وتوافق بقية الأطراف السياسية وتفاعلهم مع مبادرة الاطار وتحركه تجاههم نحو الخروج من هذا الانسداد”. 

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