ائتلاف المالكي:شرف عظيم أن يتدخل الحرس الثوري في تشكيل الحكومة!!

ائتلاف المالكي:شرف عظيم أن يتدخل الحرس الثوري في تشكيل الحكومة!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي،الثلاثاء، ان مخرجات اجتماعات قائد فيلق القدس اسماعيل قاآني وقادة الاطار التنسيقي والتيار الصدري لم ترفع حتى الان.وقال الركابي في حديث  صحفي: ان”قاأني اجتمتع بقادة الاطار التنسيقي والتيار الصدري الا ان تلك الاجتماعات لم تعلن حتى الان عن نتائجها،واكد الركابي” انه لشرف عظيم ان يتدخل الحرس الثوري في توحيد البيت الشيعي وتشكيل الحكومة المقبلة  “.ولفت الى انجاح العملية السياسية مهم لإيران “.

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