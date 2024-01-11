ائتلاف المالكي:شر أمريكا نحو العراق لن ينتهي الا بإخراج قواتها

ائتلاف المالكي:شر أمريكا نحو العراق لن ينتهي الا بإخراج قواتها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا القيادي بائتلاف دولة القانون، حيدر اللامي، الخميس، الحكومة الى الكشف عن المشهد القانوني المخالف بتواجد القوات الامريكية القتالية داخل الأراضي العراقية والاعلان عنه، فيما أكد ان موقف الحكومة ما يزال ضبابيا تجاه اخراج القوات الأجنبية خلال مدد زمنية محددة. وقال اللامي، في حديث صحفي، إن “الرفض الحكومي والحشدوي يؤيد مضي الحكومة المركزية بجدولة خروج القوات الأجنبية وفق القانون الذي صوت عليه البرلمان السابق”، وتابع، ان “الحكومة بحاجة الى صياغة قانونية واضحة تكّون موقف الحكومة الرسمي ضد استمرار تواجد القوات القتالية في البلد”، مبينا ان “تحرك عصابات داعش الإرهابية يعود الى تحكم الإدارة الامريكية بها”. واردف القيادي في ائتلاف المالكي: ان “شر أمريكا نحو العراق لن ينتهي الا بإخراج قواتها القتالية المنتشرة في القواعد العسكرية التابعة لها”، مضيفا ان “موقف الحكومة ما يزال ضبابيا تجاه اخراج القوات الأجنبية خلال مدد زمنية محددة”.

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