ائتلاف المالكي:صعوبة تشكيل الكتلة الأكبر لعدم التوافق الصدري الإطاري

ائتلاف المالكي:صعوبة تشكيل الكتلة الأكبر لعدم التوافق الصدري الإطاري
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الخميس، على ضرورة عودة التوافق السياسي بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية لحسم ملف الكتلة الاكبر والاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة.وقال جعفر  في حديث صحفي، إن “عدم التوصل الى اتفاق او تفاهم بين القوى الشيعية وخاصة بين الاطار التنسيقي والصدر سيجعل قضية الكتلة الأكبر غامضة وغير واضحة”.وأضاف، أن “ما يثار من ملفات وقضايا سياسية داخل مجلس النواب ومن بعض الجهات السياسية يشير الى محاولة ابقاء ملف الكتلة الاكبر غير واضح ومحاولة تسييره بمختلف الطرق”.واوضح عضو ائتلاف دولة القانون أن ” ملف الكتلة الاكبر يحسم بعودة التوافق السياسي بين قوى الاطار والصدر ثم الذهاب الى المكونين الكردي والسني”، مشدداً على ضرورة”حسم ملف تشكيل الحكومة الجديدة باسرع وقت خدمة للشارع العراقي”.

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