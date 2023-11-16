ائتلاف المالكي:طرد الحلبوسي من البرلمان عنصر قوة لتحالفات السيادة والحسم والعزم

ائتلاف المالكي:طرد الحلبوسي من البرلمان عنصر قوة لتحالفات السيادة والحسم والعزم
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بغداد/ شبكة أخبار العراق-  اكد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، الخميس، ان اقالة الحلبوسي من المنصب قد اضعفت حظوظ حزبه في انتخابات مجالس المحافظات، وهو مايمنح باقي الأحزاب من داخل المكون السني دفعة معنوية للتنافس في الانتخابات.وقال المطلبي  في حديث صحفي، ان “اقالة الحلبوسي من منصب رئيس البرلمان بقرار قضائي من المحكمة الاتحادية، سيضعف حزب تقدم في انتخابات مجالس المحافظات”.وأضاف ان “ضعف حزب الحلبوسي بعد قرار الإقالة يصب في صالح الكتل الأخرى من داخل المكون السني حيث سيمنحها ذلك عنصر القوة، اذ لن يكون هناك صراعا او تنافسا بين الحزب المذكور وباقي المنافسين من داخل المكون”.وبين ان “المنافسين السنة امام فرصة لتقوية مواقفهم والمنافسة في الانتخابات المحلية المقرر اجراؤها في الشهر المقبل، حيث لايوجد اي تأجيل أو حديث لتغيير موعدها، خصوصا ان هناك اجماع سياسي على اجراء عملية الاقتراع في وقتها المحدد”.

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