ائتلاف المالكي:عبد المهدي فاشل لايصلح لرئاسة الوزراء

ائتلاف المالكي:عبد المهدي فاشل لايصلح لرئاسة الوزراء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اوضح ائتلاف دولة القانون، الاحد، سبب تراجع التأييد لحكومة عادل عبدالمهدي، فيما أكد ان الاحتجاجات الجديدة ستؤثر على مستقبل الحكومة إذا لم تتعامل معها السلطات بواقعية.وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي في حديث صحفي، إن “سبب تراجع التأييد لحكومة عبدالمهدي هو عدم قدرتها على تنفيذ إصلاحات حقيقية”، موضحاً، أنّ “أغلب القوى السياسية لم تكن مقتنعة بقدومه (عبد المهدي)، لذا قامت بمنحه عاماً واحدا لإثبات نجاحه كرئيس للوزراء”.وأضاف المطلبي، أنّ “النتيجة هي انتهاء العام الممنوح لعبد المهدي ولم نشاهد أي إصلاحات حقيقية، ووصلنا إلى مرحلة خروج آلاف المتظاهرين بحثاً عن فرص العمل والحياة الكريمة”، لافتاً إلى أنّ “الشعارات التي رفعها المحتجون لم تكن تعجيزية بل واقعية”.وبيّن، أنّ “عبدالمهدي لم يتمكن من تنفيذ نظرياته الاقتصادية التي كان ينادي بها، كما أنّه لم يتمكن من محاربة الفساد والمحاصصة وبيع الوزارات”، مؤكداً أنّ “كل ذلك انعكس على أداء مؤسسات الدولة”.وتوقع المطلبي، أن “يكون تعامل السلطات مع التظاهرات الجديدة المقرر أن تنطلق في الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، على أساس الفعل ورد الفعل، بسبب عدم وجود خطط واضحة للدولة”، مرجحاً أن “تؤثر الاحتجاجات الجديدة على مستقبل الحكومة إذا لم تتعامل معها السلطات بواقعية”.

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