ائتلاف المالكي:عدا الحوار بين التيار والإطار سيبقى الإنسداد قائما

ائتلاف المالكي:عدا الحوار بين التيار والإطار سيبقى الإنسداد قائما
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي , الاثنين , أن اجتماع التحالف الثلاثي في أربيل جاء بعد ادراك اغلب قواه السياسية بان المرحلة باتت محرجة للجميع وتفرض عليهم المضي بهدوء نحو الحوار.وقال الركابي في تصريح صحفي , ان ” اجتماع التحالف الثلاثي في أربيل بالتأكيد سيسعى للوصول الى مخرجات جديدة سوى كانت بطرح مبادرة جديدة او إضافة فقرات على مبادرة الاطار التنسيقي ” , واصفا ان ” اجتماع أربيل جاء بعدما ادركت اغلب قواه السياسية بان المرحلة باتت حرجة للجميع وتفرض عليهم المضي بهدوء نحو الحوار للخروج من الازمة السياسية” .وأضاف ان ” الاطار التنسيقي بجميع قواه السياسية سيقبل بالتنازل وقبول أي إضافة على فقرات مبادرته الأخيرة الا في قضية واحدة المتعلقة بتسمية رئيس الوزراء لكونها استحقاق المكون المتمثل بقوى الاطار والتيار الصدري وعدد من نواب المكون من المستقلين وغيرهم”.ورجح الركابي “اتضاح الصورة النهائية لحالة الانسداد السياسية التي ستنجم اليوم بعد اجتماعي أربيل وبغداد اليوم الذي سيعقد الأخير لقوى الاطار الليلة”.

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