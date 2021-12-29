ائتلاف المالكي:عدم حضور الحاج أبو إسراء للقاء الصدر بسبب “ورم في أنفه”!

ائتلاف المالكي:عدم حضور الحاج أبو إسراء للقاء الصدر بسبب “ورم في أنفه”!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبرت النائبة الفائزة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف , الأربعاء , ان ما يسوقه البعض بشأن عدم دعوة رئيس الائتلاف نوري المالكي لاجتماع الحنانة محاولة مقصودة غرضها استهداف وحدة صف الاطار التنسيقي, مؤكدة ان الدعوة كانت موجه للاطار بكافة عنوانيه ولاتقتصر على الشخصيات التي ستلتقي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم.وقالت نصيف في تصريح  صحفي , انه ” للأسف مازالت هناك أصوات تحاول خلط الأوراق لاجل تشويه صورة الاطار التنسيقي وبث الفرقة داخل البيت الشيعي والتلويح بوجود خلاف عميق بين الصدر والمالكي ” , مبينا ان ” دعوة الصدر لم تكن موجه لقيادات محددة في الاطار وانما الدعوة وجهت الى جميع قيادات الاطار التنسيقي ” .وأضافت ان ”  عدم حضور الحاج أبو إسراء لوجود ورم خفيف في انفه وسيشفى قريبا “، وأكدت نصيف ، إن قوى الاطار التنسيقي وضعت آليات بشأن تقسيم المهام  باجراء الحوارات مع القوى السياسية الأخرى حيث تم تكليف رئيس ائتلاف دولة القانون باجراء حوارات وتفاهمات مع القوى الكردية والعامري والخزعلي مع التيار الصدري وكذلك تم تسمية عدد من قادة الاطار للتفاهم مع القوى السنية ” .وأشارت نصيف الى ان ” لقاء الحنانة اليوم مهم جدا للتوصل الى رؤية شيعية مشتركة ومناقشة القضايا ذات تامين مصالح الأحزاب الخاسرة في الانتخابات .

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