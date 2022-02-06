ائتلاف المالكي:عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية غير واضحة الرؤية

ائتلاف المالكي:عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية غير واضحة الرؤية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري , الاحد , ان قوى الاطار التنسيقي ستعقد اجتماعا مهما اليوم لمناقشة التطورات الجديدة على الساحة السياسية , مشيرا الى ان عقد جلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية غير واضحة الرؤية لحد الان.وقال الشمري في تصريح صحفي, ان ” الاطار التنسيقي دعا جميع قواه السياسية الى عقد اجتماع مهم اليوم ” , مبينا ان ” الاجتماع يأتي على ضوء التطورات السياسية وخاصة موقف التيار الصدري الأخير بمقاطعته جلسة التصويت على رئيس الجمهورية ” .وأضاف ان ” جلسة مجلس النواب المزمع عقدها يوم غد الاثنين والتي تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية مازالت غير واضحة الرؤية لحد الان ” .يذكر ان زعيم التيار الصدري اصدر امرا بتجميد تفاهماته مع القوى السياسية , كذلك امر نوابه بعدم حضور جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية عدا النائب الأول. 

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