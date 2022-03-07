ائتلاف المالكي:علاقة تركيا بالحلبوسي والخنجر علاقة الخونة لبلادهم

ائتلاف المالكي:علاقة تركيا بالحلبوسي والخنجر علاقة الخونة لبلادهم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بينت اطراف سياسية ان انقرة دعمت بقوة التحالف السني مايسمى “السيادة” بهدف الحصول على مكاسب اقتصادية وكذلك حل الخلافات التي قد تحدث بين التحالفات الداخلة ضمن هذا التحالف، بالإضافة الى تقويته من خلال انشاء تشكيل مسلح باشراف الجانب التركي.وقال عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري في حديث صحفي، ان “تركيا داعمة للتحالف السني وخصوصا خميس الخنجر، حيث تسعى ان يكون مسؤولا عن المناطق المحررة بهدف التدخل بها، من خلال زج شركاتها للعمل هناك والحصول على مكاسب اقتصادية”.من جهة أخرى، بين عضو تحالف الفتح محمود الحياني ، ان “انقرة تواصل تدخلاتها بالملف العراقي ودعمها للخنجر والحلبوسي لمعرفتها بضعف هؤلاء أمام الدولار.

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