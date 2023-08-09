ائتلاف المالكي:اجتماع حزب بارزاني مع الإطار من أجل المكاسب

ائتلاف المالكي:اجتماع حزب بارزاني مع الإطار من أجل المكاسب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الأربعاء، لقاء وفد الحزب الديمقراطي مع قوى الاطار التنسيقي وبحضور رئيس الوزراء السوداني بانه محاولة أخيرة للحصول على المكاسب.وقال جعفر في تصريح صحفي ، إن ” قرارات المحكمة الاتحادية التي صدرت بشأن الطعون من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم كانت متوافقة تماما مع الدستور سواء كانت بصالح حكومة السوداني او مجلس النواب”.وأضاف ان ” زيارة وفد الحزب الديمقراطي لقوى الاطار التنسيقي هي محاولة أخيرة للحصول على المكاسب بعد صدور قرارات المحكمة الاتحادية”.يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا حسمت، اول امس الإثنين، طعن الحكومتين الاتحادية والإقليم بقانون الموازنة العامة. 

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