ائتلاف المالكي:على الإطار تقديم أوراقه في الجلسة المقبلة ك “كتلة أكبر”!

ائتلاف المالكي:على الإطار تقديم أوراقه في الجلسة المقبلة ك “كتلة أكبر”!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، الخميس، ان قرار المحكمة الاتحادية اليوم سيؤسس لعرف سياسي جديد.وذكر الصيهود في حديث صحفي، ان “المحكمة الاتحادية اعطت حكما جديدا، وسيكون عرفا سياسيا، حيث بعد ان كانت الكتلة الاكبر تقدم في الجلسة الاولى جوزت ان تقدم بعد انتخاب رئيس الجمهورية حتى”.واضاف ان “الشائع ان الكتلة النيابية الاكبر تقدم طلبها للرئيس المنتخب او لرئيس السن شرط ان تكون بالجلسة الاولى”، موضحا أن على “الاطار التنسيقي ان يبدأ بتقديم اسماء اعضائه حتى ولو لم يكن في الجلسة الثانية”.

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