ائتلاف المالكي:غياب التيار الصدري عن الحوار” غير مؤثر”
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف عضو دولة القانون زهير الجلبي، السبت، غياب التيار الصدري عن اجتماعات الحوار الوطني بـ”غير المهم”، مبينا ان الإطار مستمر في مساعيه لإعادة البرلمان.وقال الجلبي في حوار متلفز ، ان “البرلمان متجه صوب عقد جلسة مع ضرورة تأمينها وتحديد مكان لها وان عدم حضور التيار الصدري الى اجتماع القيادات السياسية نتائجه ليست ذات أهمية”.واضاف انه “ليس هناك أي رقابة على قانون الامن الغذائي ولا نعرف أين تصرف أمواله وان تعطيل البرلمان كانت له غايات أخرى غير سياسية وانسحب التيار من البرلمان بعد تمرير قانون الامن الغذائي وان هدر المال العام كبير جدا ويحتاج ذلك لتفعيل دور البرلمان بعيدا عن العملية السياسية”. وتابع ان ” المجتمع الدولي لا يريد ذهاب العراق صوب الفوضى بسبب مصالحه وان جلسة البرلمان يجب ان تعقد بوجود اتفاق سياسي او بدونه لضمان عمل المؤسسة التشريعية”.