ائتلاف المالكي:غير مبالين بعدم مشاركة التيار الصدري في الحكومة الإطارية

ائتلاف المالكي:غير مبالين بعدم مشاركة التيار الصدري في الحكومة الإطارية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب عن ائتلاف دولة القانون باقر السعدي، الاثنين، إن العملية السياسية “ماضية قدماً بإنجاز آخر استحقاق دستوري”، المتمثل بتشكيل الحكومة “خلال العشرة أيام المقبلة”، و”لا توجد أية مشكلة” لدى رئيس الوزراء المكلف بهذا الشأن.وأضاف السعدي في حديث لصحيفة “الصباح” الرسمية ، أن “أبوابنا مفتوحة لكل المكونات المشاركة في الانتخابات أو التي لم تشارك في البرلمان أو الحكومة المقبلة”.وتابع، “وبالتالي فإن امتناع التيار الصدري عن المشاركة في الحكومة أمر عائد لهم ومن خصوصياتهم، أما نحن فنقبل بأي شخصية سياسية كفوءة تشارك في الحكومة وأبوابنا مفتوحة للجميع”. 

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