ائتلاف المالكي:”فلترة”وكلاء الوزارات قريباً

ائتلاف المالكي:”فلترة”وكلاء الوزارات قريباً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت نائب رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون النائب عالية نصيف، الخميس، عن قرب اعلان التغيير الوزاري، مشيرة الى ان الأيام القليلة المقبلة سيتم اعلان الفلترة لوكلاء الوزارات. وقالت نصيف في تصريح  صحفي، ان “عملية فلترة وكلاء الوزارات ستعلن قريبا وبعدها مباشرة سيتم التغيير الوزاري كون رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اكد بان لديه تقييما كامل بجميع الوزراء وهناك عدد من الوزراء سيتم استبدالهم بسبب عدم الكفاءة”.

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