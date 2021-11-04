ائتلاف المالكي:فيتو شيعي على عدم تجديد ولاية ثانية للكاظمي

ائتلاف المالكي:فيتو شيعي على عدم تجديد ولاية ثانية للكاظمي
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بغداد/شكة أخبار العراق- كشف ائتلاف دولة القانون، اليوم الأربعاء، عن وجود “فيتو شيعي” على منح رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي ولاية ثانية من قبل الكتل الشيعية.وقال القيادي، في الائتلاف عبد الهادي السعداوي، في حديث صحفي، ان “اغلب الكتل السياسية الشيعية لديها اعتراض على تجديد الولاية الثانية لرئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي”.وأضاف ان “حظوظ الكاظمي ضعيفة جداً مع وجود هذا الفيتو الشيعي”، مشيرا الى ان “البحث عن بديل للكاظمي في المرحلة المقبلة أمر متفق عليه ولا عودة للنقاش فيه مرة ثانية”.وأفاد ان “البديل عليه اجماع سياسي شيعي، بل حتى بعض الاطراف السياسية الاخرى السنية والكردية مع هذا التوجه”.

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