ائتلاف المالكي:قانون الأمن الغذائي غير دستوري

ائتلاف المالكي:قانون الأمن الغذائي غير دستوري
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت كتلة دولة القانون النيابية، اليوم الخميس، أن قانون “الأمن الغذائي” لا يعدو ان يكون حبرا على ورق، مبينا ان المحكمة الاتحادية اصدرت قرارا باتا واجب التنفيذ بشأن منع تمرير قانون مماثل.وذكرت الكتلة في بيان ، أن “قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي ورغم تضمينه من قبل نوابنا لفقرات مفيدة للطبقات الشعبية والشرائح الاجتماعية المختلفة من المفسوخة عقودهم وأصحاب الشهادات العليا والفلاحين وغيرهم، الا انه يصطدم بقرار المحكمة الاتحادية كونه غير دستوري وصدر بحقه قرار بات واجب الالتزام.وأضافت “كان موقفنا ان يتم اللجوء من قبل الحكومة الى بدائل اخرى تحافظ على السياقات الدستورية والقانونية، ولكن اصرار هيئة رئاسة البرلمان على المضي به وعدم التزامها بقرار المحكمة الاتحادية يجعل منه خطوة تراجعية واخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات واحترام المؤسسة القضائية”.ولفتت الكتلة إلى أن “الموقف كان محصورا بين السماح للآخرين في المضي به بصيغته الاولى التي تشوبها شبهات فساد وهدر بالمال العام وتخصيص المبالغ من المالية بمخالفة صريحة لان الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال يومية، وبين اجراء التعديلات التي تحقق مطالب الشعب العراقي وشرائحه المختلفة وتلبي الحاجة الى متطلبات الغذاء والكهرباء والخدمات الحقيقية بشرط احترام السلطة القضائية وضمان عدم تعارض هذا القانون مع قرار المحكمة الاتحادية”.وأكدت أن “تحقيق مطالب الشرائح كان يمكن من خلال الاعتماد على قانون الإدارة المالية والصرف وفق نظام ١/ ١٢ وانه لا يجوز الاصرار على مخالفة المحكمة الاتحادية لان ذلك يطعن القضاء وبالتالي يطعن كل العملية السياسية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *