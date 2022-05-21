ائتلاف المالكي:قانون الأمن الغذائي لن يمر

ائتلاف المالكي:قانون الأمن الغذائي لن يمر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، السبت، رد المحكمة الاتحادية في حال الطعن بقانون الامن الغذائي من جديد.وقال الصيهود في حديث صحفي، إن “الأطراف الراغبة بإقرار قانون الأمن الغذائي لديها من الأغلبية ما يمكنها من عقد الجلسة، لأن هذه الجلسة لا تحتاج أكثر من النصف +1”.وأضاف، “وفي حال الطعن (إذا تم إقرار القانون)، نتوقع أن يكون رد المحكمة الاتحادية بالرجوع إلى قرارها السابق والذي ينص على أنه يمنع على البرلمان تقديم المقترحات ذات الجنبات المالية”.يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا قررت، الأحد الماضي، إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بناء على دعوى اقامها النائب باسم خشان.إلى ذلك، أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية “الجديد”، والذي قدمته اللجنة المالية النيابية.

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