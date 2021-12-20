ائتلاف المالكي:قانون الانتخابات “فرض تشكيل حكومة توافقية”

ائتلاف المالكي:قانون الانتخابات “فرض تشكيل حكومة توافقية”
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المرشح الفائز عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري، الاثنين، إن تغيير نتائج الانتخابات أو الغائها من قبل المحكمة الاتحادية، مبينا ان هناك “أمور مبطنة” غير معلنة تتعلق بالتحالفات.وقال الشمري في حديث صحفي: ان “نتائج الانتخابات قد تتغير أو يتم إلغاؤها بعد ان قدمت القوى الشيعية أدلة وقرائن على تزوير نتائج الانتخابات”.واضاف ان “المحكمة الاتحادية لجأت لمنح الوقت والفرصة لإيجاد تفاهمات الا ان المشهد السياسي يعتمد على تصديق نتائج الانتخابات”.واوضح الشمري الى ان “هناك أمورا مبطنة غير معلنة تتعلق بالتحالفات ولا يمكن تشكيل حكومة بعيدة عن التوافقية وان قانون الانتخابات فرض التوافقية وأبعدنا عن الأغلبية”.

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