ائتلاف المالكي:قانون الدعم الغذائي ليس له علاقة بالغذاء!

ائتلاف المالكي:قانون الدعم الغذائي ليس له علاقة بالغذاء!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عبر النائب عن ائتلاف دولة القانون موحان الساعدي، الخميس، عن قلقه من مضمون قانون الدعم الطارئ، مشيرا إلى أن بعض الجهات دفعت بمشروع القانون إلى مجلس النواب بحجة الأمن الغذائي .وقال الساعدي في تصريح صحفي، إن “هناك ملاحظات عديدة حول قانون الأمن الغذائي تثير الغرابة والقلق “، مضيفا أن “الأمن الغذائي لن يكون بصالح المواطن وإقرار الموازنة العامة بدلا عنه يعالج الكثير من المشاكل وفي مقدمتها الموازنة الاستثمارية والتشغيلية”.وأشار إلى أن “القانون ليس له صله بالأمن الغذائي”، معتبرا أن “الموازنة محاطة بضمانات قانونية وهي وثيقة سياسية اقتصادية اجتماعية.”وكان النائب عن الإطار التنسيقي محمود السلامي قد أكد في وقت سابق،  أن  الإطار التنسيقي رفض واعترض على قانون الدعم الطارئ ويقف إلى جانب تشريع الموازنة بدلا من الذهاب لتشريع قانون فيه الكثير من الجنبة المالية . 

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