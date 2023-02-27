ائتلاف المالكي:قانون “سانت ليغو”ضمان فوز الإطار الشيعي في الانتخابات القادمة

ائتلاف المالكي:قانون “سانت ليغو”ضمان فوز الإطار الشيعي في الانتخابات القادمة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح عضو ائتلاف المالكي المدعو كاظم علي، الاثنين، اسباب رفض نظام الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات، لافتا الى ان هذا النظام اضر بمكونات الإطار الشيعي في انتخابات 2021.وقال علي في حديث صحفي، ان “نظام الدوائر المتعددة للانتخابات لم يخدم أحزاب المقاومة الإسلامية وفي مقدمتها حزب الدعوة “.واضاف ان “الدوائر المتعددة تسبب بظلم كثير لشيعة خامنئي في العراق، وبين ان “هناك حاجة ملحة للتوافق على نظام إجراء الانتخابات قبل المضي به وتشريعه داخل البرلمان، اذ ينبغي التوجه لجميع الاطراف السياسية التي ستشارك بالعملية الانتخابية لضمان عدم حدوث مشاكل او توترات في هذا الشأن”.

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