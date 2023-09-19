ائتلاف المالكي:قرار إبطال التصديق على إتفاقية خور عبداللة ملزمة للجميع

ائتلاف المالكي:قرار إبطال التصديق على إتفاقية خور عبداللة ملزمة للجميع
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد، الثلاثاء، ان قرار المحكمة الاتحادية العراقية بشأن خور عبد الله ملزمة للجميع.وقال جعفر في تصريح صحفي، إن “بيان المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي بشأن دعوة العراق الى اتخاذ خطوات عاجلة وإيجاد معالجة لقرار المحكمة الاتحادية المتعلق باعتبار اتفاقية خور عبد الله مجاملة للجانب الكويتي، كون المجلس يعرف جيدا ان قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة للجميع “.وأضاف ان “حكومة السوداني او أي حكومة مقبلة لا تستطيع تجاوز قرارات المحكمة الاتحادية اذا كانت باتة وقاطعة وليس فيها خيارات للحكومة وقرار الغاء اتفاقية خور عبد لله قاطعة”.ودعا جعفر الجانب الكويتي الى “الجلوس على طاولة حوار جديدة وتحقيق مصلحة البلدين الجارين دون ان الاضرار لطرف دون الاخر”.وكان المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أصدر بيان، دعا فيه العراق الى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الاثار السلبية التي ترتبت على قرار المحكمة الاتحادية بشان الغاء اتفاقية خور عبدلله.

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