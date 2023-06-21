ائتلاف المالكي:قرار تأجيل انتخابات مجالس المحافظات من عدمه متروك لقرار الإطار

ائتلاف المالكي:قرار تأجيل انتخابات مجالس المحافظات من عدمه متروك لقرار الإطار
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي جدعان، الاربعاء، التوافق على تأجيل انتخابات مجالس المحافظات لنيسان العام المقبل.وقال جدعان في حديث  صحفي، إن “مفوضية الانتخابات ستصدر تقريرا حول امكانيتها لإجراء الانتخابات في كانون الاول 2023 او تأجيلها”، بالتنسيق مع الزعامة الإطارية لافتا الى ان “القرار سيبقى بملعب المفوضية  والاطار في نهاية المطاف”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *